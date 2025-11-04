Jorge Mendes devient l’agent d’une nouvelle star du Barça

Agent de plusieurs stars internationales telles que Lamine Yamal, Vitinha, Bradley Barcola ou João Neves, le célèbre Jorge Mendes vient d’ajouter une nouvelle pépite à sa liste de clients. Il s’agit du milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado (22 ans).

«Tous les rêves ne se réalisent pas, mais certains vivent leur rêve. Certains arrivent dans un club, mais d’autres grandissent en son sein. Marc est plus qu’un joueur. Il joue avec le cœur d’un Culé de toujours», peut-on lire sur le compte officiel de l’agence Polaris sur Instagram.