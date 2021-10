JT Foot Mercato : les statistiques d'extraterrestre de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Au-delà de la victoire et du nouveau "sauvetage" en fin de match de Cristiano Ronaldo, Manchester United a une nouvelle fois de plus pu admirer le monstre qu'était le Portugais dans la compétition qu'il préfère le plus : la Ligue des champions. Lors de la 3e journée de la phase de poules contre l'Atalanta (3-2), l'ancien attaquant du Real Madrid a encore placé un coup de tête rageur à la 81e min pour offrir la victoire aux siens. Ce but a provoqué une cascade de chiffres hallucinants en faveur du Portugais. Les voici : 137e but en 179 matches de Ligue des champions, premier joueur à inscrire un but contre au moins 38 équipes différentes en Champions League (un record), 25e réalisation de la tête de CR7 en C1 (la 140e de cette partie du corps dans toute sa carrière). C'était également le 300e match de Cristiano Ronaldo avec le maillot de Manchester United. Il est le 60e joueur à y parvenir dans l'Histoire des Red Devils. En effet, le Portugais en est déjà à 6 buts cette saison en 9 apparitions et chacun de ses buts avec le maillot de MU a été inscrit alors le club anglais était mené ou en position de faire match nul. Le monstre rapporte des points à chaque coup !

Chelsea fait face aux blessures

Malgré la victoire 4-0 contre le club suédois de Malmö hier soir lors de la 3e journée de la phase de poules de la Champions League, Chelsea n'a pas vécu une soirée 100% satisfaisante. En effet, les Blues ont perdu deux attaquants sur blessure lors de cette rencontre. Le premier, c'est le Belge, Romelu Lukaku, touché à la cheville. Alors que l'Allemand, Timo Werner, aurait senti, lui, une alerte aux ischios. «La cheville de Romelu a tourné, et c'est une blessure musculaire aux ischios pour Timo, donc je pense qu'ils seront indisponibles quelques jours», a déclaré l'entraîneur du club, Thomas Tuchel, après la rencontre en conférence de presse. A suivre...

Les officiels du jour

La Belgique est toujours en tête du classement FIFA. Malgré deux défaites lors du Final Four de la Nations League (contre la France et l'Italie) en ce mois d'octobre, les Diables Rouges restent premiers du célèbre classement devant le Brésil et la France. Mais l'écart se resserre surtout pour les Français, vainqueurs de la Ligue des Nations il y a quelques jours. L'autre officiel de la journée nous vient d'Allemagne. L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a été testé positif à la Covid-19 ces dernières heures alors qu'il est totalement vacciné. Il était absent hier lors de la rencontre à Lisbonne contre Benfica suite à un malaise. Ce dernier aurait été provoqué par la Covid donc.