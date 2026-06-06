Une piste se dégage pour le nouvel entraîneur de Lorient !

Le mercato des entraîneurs s’accélère en Ligue 1, et Lorient se retrouve au cœur du jeu des chaises musicales. Après le départ récent d’Olivier Pantaloni, les dirigeants morbihannais s’activent pour lui trouver un successeur et auraient placé Alexandre Dujeux en excellente position sur leur short-list pour la saison prochaine, comme le rapporte RMC Sport. Initialement, la priorité du club breton se nommait Will Still, mais ce dernier étant en passe de s’engager avec l’AJ Auxerre, la piste menant à l’ancien coach d’Angers SCO, qui vient fraîchement de quitter ses fonctions, est désormais particulièrement chaude.

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Le profil de Dujeux a de quoi séduire le board lorientais grâce à un bilan récent très solide dans des contextes pourtant difficiles. Arrivé au SCO en 2021 comme adjoint avant de prendre les rênes de l’équipe première en mars 2023, il a su orchestrer une remontée immédiate en Ligue 1 avant de réaliser l’exploit d’assurer deux maintiens consécutifs dans l’élite avec le plus faible budget du championnat. Des qualités intéressantes qui font de lui le candidat idéal pour reprendre les commandes du projet des Merlus.