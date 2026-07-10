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Caen : Adama Diakité retourne à Villefranche

Par Kevin Massampu
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Arrivé libre à l’été 2025, Adama Diakité ne va pas poursuivre l’aventure avec le Stade Malherbe de Caen. Selon nos informations, l’ailier gauche de 26 ans a résilié son contrat avec le club normand après une seule saison passée dans le Calvados, et alors que son contrat expirait en juin 2027.

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Le natif d’Alfortville a disputé 20 rencontres de National lors de l’exercice 2025/2026. Toujours d’après nos échos, Diakité fait le chemin inverse et retourne à Villefranche, autre pensionnaire de la Ligue 3, où il a joué 35 matchs pour un total de 8 réalisations et 4 passes décisives entre 2024 et 2025.

Pub. le - MAJ le
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