Caen : Adama Diakité retourne à Villefranche

Arrivé libre à l’été 2025, Adama Diakité ne va pas poursuivre l’aventure avec le Stade Malherbe de Caen. Selon nos informations, l’ailier gauche de 26 ans a résilié son contrat avec le club normand après une seule saison passée dans le Calvados, et alors que son contrat expirait en juin 2027.

La suite après cette publicité

Le natif d’Alfortville a disputé 20 rencontres de National lors de l’exercice 2025/2026. Toujours d’après nos échos, Diakité fait le chemin inverse et retourne à Villefranche, autre pensionnaire de la Ligue 3, où il a joué 35 matchs pour un total de 8 réalisations et 4 passes décisives entre 2024 et 2025.