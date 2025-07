AS Monaco : Eric Dier vise la Coupe du monde 2026

Arrivé libre à Monaco après son passage au Bayern Munich, Eric Dier (31 ans) est motivé à l’idée de porter le maillot asémiste. De plus, il dispose d’une belle motivation avec le fait de retourner en sélection anglaise et de viser la Coupe du monde 2026 : «je suis venu ici pour aider l’équipe avec mon expérience, partager mes connaissances. Je suis motivé pour aider cette équipe et c’est quelque chose qui a été présenté rapidement.»

«Monaco est une équipe qualifiée en C1 et qui continue de se développer. J’ai aussi pour objectif de revenir en sélection où j’ai joué 49 matches. Je veux atteindre les 50. Je sais très bien que pour être sélectionné, il faut bien jouer en club. C’est un objectif», a-t-il poursuivi. Absent à l’Euro 2020 et 2024, mais quart de finale de la Coupe du monde 2022, Eric Dier n’a plus été convoqué depuis mars 2023 en sélection, mais il reste apprécié par le sélectionneur Thomas Tuchel qui avait poussé pour le recruter au Bayern Munich.