Mohamed Salah laisse planer le doute sur son avenir en sélection

Que les dernières semaines ont dû être dures pour Mohamed Salah. En effet, l'Egyptien, qui est assurément parmi les quatre meilleurs joueurs de la saison, a perdu aux tirs aux buts la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier face au Sénégal de son ami et coéquipier Sadio Mané. Cette semaine, Salah avait l'occasion de prendre sa revanche sur les Sénégalais lors des barrages de la Coupe du Monde 2022, mais lors d'une nouvelle séance de tirs aux buts, il a manqué le sien en premier.

L'Egypte s'inclinait à nouveau face aux Lions de la Terranga et pouvait dire adieu à ses rêves de Mondial. Dans les vestiaires, le joueur de Reds aurait pris la parole selon le Liverpool Echo, laissant planer le doute sur son avenir en sélection : «je suis honoré d'avoir joué avec vous et je suis très fier de jouer à vos côtés, que je sois avec vous ou non à l'avenir.» L'ancien joueur de l'AS Rome débutait en 2011 avec son pays. Il compte désormais 45 buts en 82 sélections, et a été élu meilleur joueur africain en 2017 et 2018.