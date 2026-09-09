PSG : Khvicha Kvaratskhelia annonce la couleur pour le Ballon d’Or

La liste des 30 nommés pour le prochain Ballon d’Or a été communiquée hier. Le PSG est présent en force avec 9 représentants : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves et Willian Pacho. On pourrait même en ajouter un 10e avec la présence de Ferran Torres, récompensé pour sa saison avec le FC Barcelone, et surtout son but vainqueur inscrit en finale de la Coupe du Monde avec l’Espagne face à l’Argentine. Dans la foulée, l’Espagnol a signé au PSG.

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Dembélé est le tenant du titre mais pas le grand favori de cette édition, même s’il fait partie des 5 ou 6 prétendants à la victoire. La concurrence s’annonce aussi rude que très ouverte cette année. Rodri semble être un candidat crédible grâce à son Mondial spectaculaire, tout en étant pénalisé par sa saison avec Manchester City, et la présence d’un autre postulant espagnol : Lamine Yamal. La dispersion des voix avec son coéquipier en sélection, et maintenant en club, peut être fatale aux deux joueurs. Du côté de Paris, on mise sur une autre carte.

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Kvara est honoré

Khvicha Kvaratskhelia n’a peut-être pas participé à la Coupe du Monde, sa campagne XXL de Ligue des Champions au printemps (10 buts et 7 passes en 16 matchs, décisif à tous les matchs à élimination directe à partir du barrage retour) fait de lui un prétendant naturel. « Ça ne dépend pas de moi (de pouvoir gagner sans Coupe du Monde). Cela dépend des gens qui décident de cela, affirme le Géorgien dans une interview à l’organisation du Ballon d’Or. Mais être parmi les meilleurs joueurs dans la course, c’est un vrai plaisir. Dans la vie et dans le football, je crois en toutes choses. C’est pourquoi aujourd’hui, je suis ici au PSG et que je suis très fier de ça. »

En cas de succès, le 12e de l’an passé deviendrait le second joueur de l’histoire après Kevin Keegan en 1978 à réaliser cet exploit. Certains anciens grands joueurs comme Michel Platini et Tony Kroos en ont fait leur favori. « C’est toujours plaisant quand des anciens joueurs comme eux, des légendes, disent ça, que je le mérite. C’est déjà un plaisir quand quelqu’un, même une seule personne sur terre, pense que vous méritez le plus grand trophée individuel dans le football. Cela signifie que je fais mon travail correctement, et je veux juste continuer dans cette voie-là, au même niveau. On verra bien ce que la vie me donne. » Réponse le 26 octobre prochain à Londres.