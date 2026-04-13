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Ligue des Champions

LdC : la drôle de stat’ de Clément Turpin avec les gardiens

Par Tom Courel
1 min.
Clément Turpin expulse Alessandro Bastoni lors du match Bosnie-Italie @Maxppp
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À quelques jours du choc de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid (mardi à 21h00), un homme attire l’attention, et ce n’est pas un titulaire indiscutable, car il se nomme Clément Turpin. En effet, l’arbitre français, désigné pour cette rencontre, possède une statistique qui ne passe pas inaperçue. Il est celui qui a sifflé le plus de pénaltys dans l’histoire de la compétition avec 33 décisions.

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Un chiffre qui en fait presque un poison pour les gardiens, souvent surpris par Turpin quand il est au sifflet. Cette situation pourrait donc peser sur l’issue de la manche retour au Metropolitano, car les Catalans doivent remonter deux buts. Récemment, il s’était aussi illustré en excluant Alessandro Bastoni lors d’un barrage de Coupe du Monde entre l’Italie et la Bosnie. Des moments décisifs qu’il sait bien gérer certes, mais des décisions qui déplaisent fréquemment aux formations.

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