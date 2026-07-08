OM : accord imminent avec Fenerbahçe pour Mason Greenwood

Après deux saisons convaincantes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood s’apprête à tourner la page. Arrivé en 2024, l’attaquant anglais s’est rapidement imposé comme le leader offensif du club et représente aujourd’hui sa plus grosse valeur marchande. Un dossier crucial pour des dirigeants marseillais confrontés à une situation financière délicate, avec les exigences de la DNCG, la nécessité de réduire la masse salariale et de générer d’importantes recettes lors de ce mercato.

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Malgré son niveau de jeu, le mercato de Greenwood est un dossier épineux et délicat à gérer en raison de ses antécédents judiciaires, qui ont refroidi plusieurs prétendants forcément. Comme nous vous le révélions il y a quelques heures, Fenerbahçe a pris une longueur d’avance ces derniers jours. Le club stambouliote a multiplié les discussions avec l’entourage du joueur et avec l’OM afin de trouver un terrain d’entente. Des dirigeants du club turc ont même fait le déplacement pour avancer dans les négociations.

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Un deal autour de 40-50 millions

Si plusieurs formations se sont renseignées ces dernières semaines, notamment l’AS Roma, le club italien ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour rivaliser sur ce dossier, laissant le vice-champion de Turquie quasiment seul en course. Selon nos informations, les négociations ont encore progressé ces dernières heures et un accord est désormais imminent entre toutes les parties. Le transfert devrait se conclure autour d’un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros avec bonus, tandis que l’Olympique de Marseille conservera également un pourcentage sur une future revente du joueur.

Une formule qui permettrait au club phocéen de maximiser un éventuel futur transfert sachant que Manchester United dispose toujours d’un pourcentage sur le joueur. Sauf retournement de situation, le dossier pourrait être définitivement bouclé dans les prochaines heures. Les échanges se poursuivent activement afin de finaliser les derniers détails administratifs et contractuels. Pour l’OM, cette vente constituerait une bouffée d’oxygène financière indispensable avant d’accélérer à son tour sur son mercato entrant, alors que la reconstruction de l’effectif est déjà en marche.