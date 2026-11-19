Liverpool : Virgil van Dijk et Alisson ont tranché pour leur futur
À l’approche du 1er janvier, date à laquelle ils pourront négocier librement avec des clubs étrangers, l’avenir de Virgil van Dijk (35 ans) et d’Alisson (34 ans) à Liverpool attire l’attention des cadors européens. Comme le révèle le Daily Mail, l’AC Milan et plusieurs formations italiennes surveillent de près la situation du défenseur néerlandais, tandis que la Juventus a discuté l’été dernier avec l’entourage du gardien brésilien, également ciblé par des clubs de son pays natal.
Malgré ces convoitises prononcées, les deux cadres affirment tous deux leur souhait de prolonger l’aventure à Anfield. La balle est désormais dans le camp de Julian Ward, le directeur sportif des Reds. Bien que le groupe Fenway Sports (FSG) interdise historiquement de prolonger les joueurs de plus de 30 ans, cette règle avait été enfreinte il y a 18 mois pour Van Dijk et Mohamed Salah après le 20e titre du club, offrant aujourd’hui au duo des arguments solides pour négocier la durée et les conditions de leurs futurs baux. Affaires à suivre…
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