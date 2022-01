Le PSG prête Sergio Rico à Majorque

Troisième dans la hiérarchie des gardiens derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour rejoindre Majorque, et ce sous la forme d'un prêt sans option d'achat jusqu'en juin 2022. Une arrivée annoncée d'une manière pour le moins originale par le club espagnol et confirmée par un communiqué officiel du club parisien.

La suite après cette publicité

«Le gardien de but espagnol est prêté au RCD Mallorca jusqu’au 30 juin 2022. Formé au Séville FC, Sergio Rico débute en Liga avec le club andalou en 2014. En cinq saisons, il cumule 170 apparitions pour 58 clean sheets, avant d’être prêté au Fulham FC, lors de la saison 2018-2019 (32 matches, 6 clean sheets). En 2019, l’international espagnol rejoint Paris où il dispute 24 rencontres, dont 14 sans encaisser le moindre but. Il remporte un championnat de France de Ligue 1, deux Coupes de France et une Coupe de la Ligue sous le maillot Rouge et Bleu», précise ainsi le club de la capitale au sujet de son gardien, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024.