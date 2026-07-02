OM : l’avis tranché de Samir Nasri sur Bruno Genesio

Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de l’OM. Sa venue a été officialisée ces dernières heures. Il prend la suite d’Habib Beye, qui n’aura tenu que 4 mois, et récupère un club dont la situation n’est pas évidente. Les Phocéens ont besoin de vendre pour réduire leur masse salariale, en plus de faire face à des sanctions économiques de la part de l’UEFA et de la DNCG. La venue de Genesio est saluée par Samir Nasri.

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«C’est un choix que j’approuve, réagit l’ancien Marseillais sur Canal+. Il a fait ses preuves en Ligue 1. J’espère qu’il apportera sa sérénité et son calme même si c’est un faux clame (rires). Je fais confiance d’autant qu’il arrive à faire des miracles avec peu, avec une équipe faite de bric et de broc. Compte tenu des sanctions financières à l’encontre de l’OM, il va devoir faire un petit miracle donc je lui souhaite bonne chance.»