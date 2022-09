PSG : qui pour remplacer Presnel Kimpembe ?

La suite après cette publicité

Il n'y avait sans doute pas pire moment pour se blesser. Outre son comportement à l'égard de l'arbitre qui posait question durant les dernières secondes de ce PSG-Brest (1-0, samedi dernier), Presnel Kimpembe s'est en plus de cela blessé sur son tacle lors de la même action. On le pensait absent pour quelques jours mais l'indisponibilité du défenseur est bien plus importante. «Victime d’une lésion des ischio-jambiers gauches, Presnel Kimpembe sera indisponible environ 6 semaines. Un nouveau point sera fait dans 8 jours», révèle le communiqué médical du PSG.

Une bien mauvaise nouvelle à l'heure où le calendrier est considérablement resserré. Le club de la capitale terminera dimanche prochain à Lyon (8e journée de Ligue 1) un terrible enchaînement de 7 rencontres en seulement 28 jours. Rebelote après les matchs internationaux, dont Kimpembe ne fera bien entendu pas partie, avec des rencontres programmées tous les trois jours jusqu'à la Coupe du Monde. D'ici la fin octobre/début novembre, le club de la capitale devra faire sans son vice-capitaine. Problème, il n'est pas richement doté à ce poste.

Une blessure qui tombe mal

«On souhaitait un défenseur central supplémentaire, car on a un calendrier de fou. Dans les dernières semaines, il était impossible de le faire et de trouver une alternative à Skriniar. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l'Inter Milan. J'ai une équipe, on verra s'il faut changer d'organisation ou intégrer un jeune joueur. (...) Il était important à mes yeux, et pour Luis campos, d'avoir un défenseur de plus, mais on n'a malheureusement pas réussi le faire», déplore Christophe Gatlier aujourd'hui en conférence de presse à la veille du déplacement à Haïfa.

Le mercato est passé par là. Abdou Diallo, remplaçant naturel de Presko est parti, tout comme Thilo Kehrer. Luis Campos puis Nasser Al-Khelaïfi ont échoué à faire venir Milan Skriniar. Les solutions pour pallier la blessure du gaucher ne sont pas légion. Comme face à Brest, le technicien peut faire redescendre d'un cran Danilo. Cette option obligerait à bousculer toute la défense à trois en alignant Marquinhos ou Ramos axe gauche pour aligner le colosse portugais au centre, où sa lenteur serait sans moins rédhibitoire. Il semble avoir les faveurs de son entraîneur.

Un changement d'organisation est possible

Nordi Mukiele part avec une petite longueur de retard, lui qui n'a été titulaire qu'une seule fois depuis le début de la saison (à Toulouse). À court terme, sa polyvalence et le manque d'hommes en défense devraient lui être bénéfiques, d'autant qu'il peut jouer dans le couloir droit et à une position plus axiale. Il reste deux autres solutions énoncées par Galtier, «changer d'organisation ou intégrer un jeu.» Le PSG pourra donc repasser à quatre de manière ponctuelle, en attendant le retour de Kimpembe, ou mettre en avant le jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans), qui n'a goûté qu'à trois matchs professionnels la saison dernière.

Enfin dernière solution mais elle tout de même plus engageante : recruter. En dehors d'une période de mercato, les conditions sont restreintes par le règlement. Le joker médical ne peut pas se justifier car la blessure constatée est inférieure à trois mois. Un simple joker est en revanche toujours possible seulement le joueur recruté doit évoluer obligatoirement en France. Cela limiterait considérablement le PSG, qui peut également s'offrir un joueur libre de tout contrat, sans la possibilité de l'inscrire sur sa liste UEFA, la date butoir étant dépassée. Dan-Axel Zagadou, formé au club, ou encore Jason Denayer sont par exemple dans cette situation.

