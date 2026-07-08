Mercato : le sulfureux Matias Galarza pourrait débarquer en Ligue 1 !

C’est un joueur qui n’est clairement pas entré dans le cœur des supporters français, samedi dernier, lors des huitièmes de finale entre les Bleus et le Paraguay. Comme bon nombre de ses coéquipiers, Matias Galarza Fonda a été pour le moins rugueux, et parfois même violent, dans ses duels avec les joueurs tricolores. Il a même dépassé les bornes avec un coup porté à Jules Koundé alors que les deux hommes étaient au duel épaule contre épaule, et a aussi eu plusieurs altercations avec Kylian Mbappé.

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Après le match, il s’est exprimé, en larmes : « je pars fier d’avoir représenté ce groupe, mon pays, cela fait longtemps que le Paraguay n’était pas au sommet et nous l’avons démontré à chaque match. Nous partons avec un sentiment amer, je pense que nous aurions pu aller un peu plus loin ». Et les fans français ne sont pas au bout de leurs peines, puisqu’ils pourraient le revoir très prochainement.

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Un avenir en France ?

Effectivement, selon plusieurs médias argentins comme El Intransigente ou la radio Splendid AM 990, le Racing Club de Strasbourg souhaite recruter le milieu de terrain de 24 ans qui appartient à River Plate. Les Alsaciens seraient même en pole position dans ce dossier, ayant devancé Getafe, l’autre club qui était très intéressé par ses services. Les discussions avec le club où travaille Pablo Longoria depuis plusieurs semaines seraient ainsi bien avancées.

‼️RIVER: Racing Club de Estrasburgo quiere a GALARZA@Sebasrur en 990 Sport con @LeoUrangaok. pic.twitter.com/6NfqUV60aL — Splendid AM 990 (@splendidam990) July 6, 2026

Toujours selon ces médias argentins, l’opération pourrait se conclure autour des 6 millions de dollars, soit 5,26 millions d’euros. Le dénouement de cette opération pourrait survenir la semaine prochaine, alors que River Plate, qui possède 70% des droits du joueur (les 30% appartiennent à son ancien club Talleres), veut surfer sur ses prestations remarquées au Mondial pour sceller une belle vente. Autant dire que sur les pelouses françaises, Galarza risque de recevoir un traitement similaire à celui d’Eder après l’Euro 2016 lorsque ce dernier évoluait au LOSC…