Le Stade Brestois réagit au décès d’Eric Roy

C’est la triste nouvelle de la journée. Eric Roy est décédé, à 58 ans, des suites d’un cancer du pancréas, comme l’a annoncé sa famille. Les réactions du football français se multiplient pour saluer un homme au grand coeur, éminemment respecté. Et forcément, on attendait plus particulièrement celle du Stade Brestois, le club qu’entraînait Eric Roy depuis 3 ans et demi, avec un succès certain.

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⚫ Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy.

Le Président, la direction et l’ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que… pic.twitter.com/huowypFr4q — Stade Brestois 29 (@SB29) June 17, 2026

« Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy.

Le Président, la direction et l’ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que de tous ses proches. Éric Roy était une personne inspirante qui a énormément apporté au Stade Brestois. Aimé et respecté des supporters, il a contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire du club et lui a permis d’atteindre un niveau historique. Tant de choses pourraient être dites aujourd’hui, mais c’est avant tout l’émotion et la peine de perdre un être cher qui nous envahissent. Éric, nous n’oublierons jamais tout ce que tu as apporté au club, ni l’homme que tu étais. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et dans l’histoire du Stade Brestois 29 », peut-on lire dans le communiqué publié ce mercredi.