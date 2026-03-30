Marc Cucurella ouvre la porte à un retour au Barça
Formé au FC Barcelone, Marc Cucurella avait définitivement quitté le club catalan en 2019 pour lancer sa carrière à Getafe, avant de s’envoler à Brighton, puis à Chelsea. À la veille du second match amical de l’Espagne en ce mois de mars face à l’Égypte, le latéral gauche de 27 ans a été questionné sur un éventuel retour en Catalogne. Et le principal intéressé n’a pas fermé complètement la porte.
« Il est clair que si de telles situations se présentent, elles sont difficiles à refuser, mais je devrais y réfléchir et en parler avec ma famille. Je n’y pense pas pour l’instant ; si cela arrive, nous verrons quelle décision prendre », a-t-il déclaré en conférence de presse. Des propos qui ne vont certainement pas ravir les supporters des Blues.
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