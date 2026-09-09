Brésil : Carlo Ancelotti dévoile sa première liste post-Coupe du Monde avec de nombreuses nouveautés

C’est le premier jour de l’après Coupe du Monde pour Carlo Ancelotti. Deux mois après avoir été éliminé par la Norvège d’Erling Haaland dès les 8es de finale (2-1), le Brésil revient sur le devant de la scène. La Seleçao doit disputer trois matchs amicaux lors de la prochaine trêve internationale avec un programme plutôt original. Il y aura d’abord deux rencontres face à l’Australie (sortie en 16e de finale par l’Égypte) le 25 septembre à Townsville puis le 29 à Brisbane. La délégation brésilienne se rendra ensuite à Calcutta pour le tout premier match de son histoire face à l’Inde (3 octobre).

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Il sera forcément difficile de tirer quelques conclusions face à cette dernière, 139e sélection au classement FIFA. Ancelotti va en profiter pour ouvrir une nouvelle page avec en ligne de mire la Copa America 2028. Ce n’est pas pour tout de suite. Avant cela, il y aura deux autres amicaux lors de la trêve de novembre contre le Japon, pour une revanche du 16e de finale du 29 juin dernier, et Singapour, autre adversaire particulièrement faible (148e nation FIFA). Les qualifications pour le prochain Mondial (2030) seront également à disputer et offriront une phase de tests bien plus significative.

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Une liste pour tourner la page

C’est avec ces objectifs que le sélectionneur vient d’annoncer sa première liste post-Mondial. Les Neymar et autres Casemiro qui ont fait la force des Brésiliens durant cette dernière décennie sont partis pour laisser la place aux jeunes. Ancelotti a convoqué bon nombre de jeunes joueurs, ou ayant peu ou pas d’expérience internationale. Parmi les nouveaux visages, on trouve par exemple Gabriel Bontempo, milieu de Santos.

Ils sont nombreux à évoluer au Brésil, avec 3 joueurs des Corinthians, 2 de Flamengo, mais aussi des éléments de Coritiba, de Botafogo, Cruzeiro. Mais il reste quelques vieux briscards comme Marquinhos, Bruno Guimaraes, Gabriel et Rafinha. João Pedro, non retenu pour le Mondial, est bien présent, avec Estevao et Endrick, qui n’a pourtant pas joué une seule minute avec le Real Madrid depuis le début de saison. Igor Paixao, qui était dans la pré-liste, n’est pas sélectionné.

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La liste complète de Carlo Ancelotti :

Gardiens :

Hugo Souza - Corinthians

Pedro Morisco - Coritiba

Otávio - Cruzeiro

Défenseurs :

Arthur Dias - Athletico-PR

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Jair - Nottingham Forest

Marquinhos - PSG

Matheuzinho - Corinthians

Mauro Júnior - PSV

Vitor Reis - Manchester City

Wesley - Roma

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Milieux :

Andrey Santos - Manchester United

Breno Bidon - Corinthians

Bruno Guimarães - Arsenal

Danilo - Botafogo

Douglas Luiz - Juventus

Gabriel Bontempo - Santos

Attaquants :

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Chelsea

João Pedro - Chelsea

Pedro - Flamengo

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Samuel Lino - Flamengo

Vini Jr - Real Madrid