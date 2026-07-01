Coupe du Monde 2026 : l’affiche Belgique-Sénegal sent la poudre

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La phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 s’ouvre avec un 1/16ème de finale particulièrement indécis et indomptable. Ce mercredi soir, la Belgique et le Sénégal s’affrontent avec un objectif unique : oublier les doutes du premier tour et s’offrir un billet pour les huitièmes de finale du plus prestigieux des tournois.

Annoncée comme la grande favorite de son groupe, la Belgique de Rudi Garcia a fini par décrocher la première place, mais que ce fut laborieux. Après deux prestations très ternes contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0), les Diables Rouges ont enfin sorti les crocs lors de l’ultime journée en écrasant la Nouvelle-Zélande (5-1). Portée par un Kevin De Bruyne toujours aussi précieux et un Leandro Trossard en feu, la sélection belge cherche à prouver que sa transition générationnelle est enfin digérée. En face, le Sénégal a dû s’employer dans un groupe de la mort ultra-relevé. Battus consécutivement par la France (1-3) puis la Norvège (2-3) malgré de superbes intentions, les Lions de la Téranga ont sorti le grand jeu pour leur survie en étrillant l’Irak (5-0). Qualifiés in extremis parmi les meilleurs troisièmes, les hommes de Pape Thiaw avancent sans complexe et avec une force de frappe offensive retrouvée.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Belgique-Sénégal, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans la rencontre, cote à 2,10

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C’est le pari du spectacle par excellence. Les deux sélections sortent chacune d’un festival offensif avec 5 buts inscrits lors de la troisième journée (5-1 pour la Belgique, 5-0 pour le Sénégal). Historiquement, les deux équipes se projettent vite vers l’avant mais affichent de sacrées largesses défensives. Le pari "les deux équipes marquent" est d’ailleurs passé dans 2 des 3 premiers matchs de la Belgique et du Sénégal dans ce Mondial. Côté sénégalais, l’absence du gardien numéro un Édouard Mendy (forfait) fragilise l’arrière-garde, tandis que la Belgique ajuste encore sa charnière avec le retour de Debast. Dans un match à élimination directe, voir des buts de chaque côté avec un score animé est une option hautement probable.

But de Ismaïla Sarr pour le Sénégal face à la Belgique, cote à 3,75

Replacé sur le front de l’attaque par Pape Thiaw, Ismaïla Sarr est la véritable étincelle des Lions de la Téranga dans cette Coupe du Monde 2026. L’attaquant de Crystal Palace affiche une forme étincelante avec déjà 3 réalisations à son actif depuis le début de la compétition. Sa pointe de vitesse et sa qualité d’appel vont poser d’immenses problèmes à une défense belge qui a souffert face à la vivacité égyptienne en ouverture. Soutenu par l’expérience de Sadio Mané, Sarr aura inévitablement des occasions de faire trembler les filets. À 3,75, la cote du buteur sénégalais en confiance est une pure aubaine.

But de Leandro Trossard pour la Belgique face au Sénégal, cote à 3,75

Alors que Romelu Lukaku ne dispose pas encore de la condition physique pour tenir 90 minutes, l’animation offensive des Diables Rouges repose grandement sur la justesse de Leandro Trossard. L’ailier d’Arsenal a débloqué son compteur de magnifique manière lors de la dernière journée en s’offrant un doublé retentissant face à la Nouvelle-Zélande. Très habile dans les petits espaces et doté d’une superbe frappe de balle, il profitera des ballons distillés par Kevin De Bruyne pour s’infiltrer dans une défense sénégalaise un peu lourde et parfois en difficulté sur les transitions. Un nouveau but de l’arme fatale d’Arsenal est coté à 3,75.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

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Effectuez votre premier dépôt. (Les deux offres s’activent automatiquement).

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