Premier League : la saison pourrait être annulée

Ces derniers jours, le fameux Project Restart, devant relancer au plus vite la Premier League dans des conditions sanitaires garantissant la sécurité de tous les acteurs, divise en Angleterre. Pour que ce plan soit adopté par la Ligue, 14 votes sur 20 doivent y être en faveur. Pour le moment, plusieurs écuries (entre 6 et 8) anglaises sont contre ce projet (Aston Villa, Brighton et West Ham s'y sont publiquement opposés), notamment en raison de l'organisation des 92 matches restants sur terrain neutre.

Dans le cas où moins de 14 clubs seraient favorables au Project Restart, la saison 2019-2020 pourrait tout simplement être annulée, comme l'a fait savoir le président du syndicat des entraîneurs (LMA) outre-Manche, Richard Bevan, sur les ondes de la BBC. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, devrait apporter des précisions sur les mesures d'assouplissement du confinement à venir au Royaume-Uni, précise la BBC. Un vote aura alors lieu lundi concernant une éventuelle reprise du football anglais, suspendu depuis le 13 mars dernier à cause de la pandémie de Covid-19.