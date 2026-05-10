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Les fans du Barça caillassent le bus de leur équipe !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Pedri @Maxppp
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Barcelone 1-0 Real Madrid Voir sur beIN SPORTS

Drôles de scènes avant le Clasico, qui se jouera au Camp Nou à 21h. Les caméras de l’émission El Chiringuito de Jugones ont effectivement pu filmer certains supporters du FC Barcelone en train de lancer des pierres en direction d’un bus, qu’ils pensaient être celui du Real Madrid.

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El Chiringuito TV
🚨 IMAGEN @elchiringuitotv

😮 Los aficionados culés apedrean el bus de Barça por equivocación... ¡pensando que llegaba el Real Madrid!
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Sauf qu’il s’agissait bien du bus du Barça, qu’ils ont donc caillassé par erreur, avant d’arrêter lorsqu’ils s’en sont rendus compte. De drôles de scènes avant un possible sacre de l’équipe d’Hansi Flick ce soir.

Pub. le - MAJ le
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