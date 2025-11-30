Caen a voulu cacher le résultat de son match contre une équipe de R1

Difficile de faire respecter la loi du silence en 2025. À l’heure des réseaux sociaux et des confidences qui voyagent de bouche en bouche, tout se sait ou presque dans le football désormais… Comme un résultat censé rester confidentiel. Ce week-end, c’est le Stade Malherbe de Caen qui l’a appris à ses dépens.

Comme le révèle RMC Sport en citant Sportsàcaen/Actu Normandie, le club normand souhaitait faire passer sous le silence sa rencontre amicale face à la réserve du Havre, qui évolue en Régional 1. Elle s’est finalement soldée sur un match nul 0-0. «Nul n’était autorisé à communiquer» au sein du club autour de cette rencontre jouée à huis clos à d’Ornano, indique le média local. 9e de National, le club qui est désormais la propriété de la famille Mbappé vit une saison compliquée à tous les niveaux. Pour rappel, le SMC avait été éliminé au 7e tour de Coupe de France par Bayeux, club normand de Régional 1.