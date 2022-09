Liverpool : Jürgen Klopp se paye Todd Boehly

En marge de la victoire de Liverpool face à l'Ajax Amsterdam (2-1), ce mardi, Jürgen Klopp a ironisé quant à la proposition de Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, d'organiser une rencontre All Star entre des équipes du Nord et du Sud de l'Angleterre. « Je suis surpris par la question, alors s'il vous plaît, ne jugez pas trop mes réponses, mais peut-être qu'il pourra me l'expliquer à un moment donné et trouver une date appropriée, a poursuivi le technicien allemand. Je ne suis pas sûr que les gens veuillent voir ça.

Imaginez ça, Manchester United, Liverpool, Everton, Newcastle tous dans une seule équipe qui n'est pas l'équipe nationale, juste une équipe du nord. Match intéressant. Tous les gars de Londres ensemble. Arsenal, Tottenham. Génial. Il a vraiment dit ça? Intéressant », a moqué le manager des Reds, arguant notamment que la possibilité d'organiser de tels évènements aux États-Unis était rendue possible en raison d'un calendrier allégé, bien différent de celui inhérent au monde du football.