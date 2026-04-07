L’improbable nouvelle combine de Textor pour sauver sa tête

John Textor tente de reprendre l’initiative au Botafogo dans un contexte de fortes tensions financières et politiques autour de la SAF du club. Dans un communiqué adressé au club social, l’homme d’affaires américain a annoncé vouloir injecter immédiatement 25 millions de dollars (environ 128,5 millions de reais) afin de soutenir la trésorerie du club et d’assurer le paiement des salaires. « J’ai officiellement manifesté mon intérêt pour un investissement supplémentaire de 25 millions de dollars américains de mes fonds propres dans Botafogo SAF, sous forme d’apport financier », écrit-il. Il précise qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un renforcement du capital : « Cet investissement prend la forme d’une prise de participation, injectant des ressources dans la SAF en échange d’actions ordinaires. »

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Cette proposition intervient alors que la structure du club traverse une période financière délicate. Textor insiste sur l’objectif de stabilisation économique et affirme que « la participation de 10 % du Social Club est maintenue, conformément à la convention d’actionnaires ». Il rappelle également que cette contribution viendrait s’ajouter aux 25 millions de dollars déjà obtenus auprès de GDA Luma et Hutton Capital, portant à 50 millions de dollars le soutien financier potentiel. « Cette augmentation de capital vise à garantir la liquidité à court et moyen terme, notamment pour le paiement des salaires », affirme-t-il encore, avant d’appeler à l’approbation du club associatif pour lancer la recapitalisation de Botafogo et « assurer la stabilité, la continuité et le succès de notre projet sportif ».