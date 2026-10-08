OL : le groupe convoqué pour le déplacement à Lens

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce jeudi son groupe pour le déplacement à Lens, vendredi soir (20h45), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca peut notamment compter sur le retour de plusieurs joueurs après la trêve internationale, dont Dominik Greif, Zachary Athekame, Mads Bidstrup et Loïs Openda. Pavel Šulc figure également dans le groupe lyonnais après avoir retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement.

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🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Lens, ce vendredi à 20h45 en ouverture de la 6e journée de @Ligue1 👊🔴🔵 #RCLOL https://t.co/0JDTvQQFIy — Olympique Lyonnais (@OL) October 8, 2026

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En revanche, l’OL devra composer avec plusieurs absences. Malick Fofana et Moussa Niakhaté manquent notamment à l’appel, tandis que Nicolas Tagliafico manquera aussi ce rendez-vous après son retour tardif de sélection. Victime d’une rupture du ligament croisé, Mohamed Ouédraogo est aussi forfait. Deuxième du classement avant cette 6e journée, Lyon se déplace à Bollaert avec l’ambition de poursuivre son bon début de saison face à une équipe lensoise en quête de points.