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Arsenal : Mikel Arteta impressionné par Bruno Guimarães

Par Allan Brevi
1 min.

Auteur de l’ouverture du score d’Arsenal face à Sunderland ce samedi soir, Bruno Guimarães a marqué les esprits pour sa première réalisation sous le maillot des Gunners. Entré à la pause, le milieu brésilien a débloqué la rencontre d’une frappe spectaculaire depuis l’extérieur de la surface, avant de participer au succès 2-0 des hommes de Mikel Arteta. Une prestation qui n’a pas laissé son entraîneur indifférent.

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Mikel Arteta a notamment été impressionné par la personnalité affichée par sa recrue, arrivée cet été pour plus de 80 M€. « Je suis vraiment impressionné ! La personnalité qu’il a, et c’était aussi un match spécial pour lui, par ce que cela signifie pour lui. Par la manière dont il s’empare du match, les décisions qu’il a prises », a déclaré le technicien espagnol, conquis par l’impact de son milieu de terrain.

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