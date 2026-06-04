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Brésil : le joli but d’Endrick à l’entraînement

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Endrick @Maxppp

Le Brésil poursuit sa préparation avant la Coupe du Monde 2026 et son premier face au Maroc. Et on peut dire qu’Endrick est déjà bien en jambes, lui qui a reçu un énorme tacle par derrière de la part de Casemiro lors du dernier entraînement. Une séance durant laquelle il a aussi brillé en marquant «un but époustouflant» selon Lance!. Des supporters aurivrdes, eux, se sont emballés.

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Après avoir reçu une bonne pas de Danilo Santos, l’ancien joueur de l’OL a contrôlé le ballon dos au but avant de glisser le ballon du talon entre ses jambes. Il a laissé Danilo et Marquinhos sur place avant de lober Léo Nannetti, qui n’est pas sélectionné mais participe aux entraînements. Carlo Ancelotti a apprécié le spectacle.

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