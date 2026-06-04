Brésil : le joli but d’Endrick à l’entraînement
Le Brésil poursuit sa préparation avant la Coupe du Monde 2026 et son premier face au Maroc. Et on peut dire qu’Endrick est déjà bien en jambes, lui qui a reçu un énorme tacle par derrière de la part de Casemiro lors du dernier entraînement. Une séance durant laquelle il a aussi brillé en marquant «un but époustouflant» selon Lance!. Des supporters aurivrdes, eux, se sont emballés.
O Endrick já chegou metendo golaço no treino! 😱🇧🇷— CazéTV (@CazeTVOficial) June 3, 2026
🚨 𝐄 𝐒𝐄 𝐓𝐄𝐌 𝐂𝐎𝐏𝐀, 𝐄𝐒𝐐𝐔𝐄𝐂𝐄! É na CazéTV! 🤩📺#CoberturaCazéTV #CopaNaCazéTV #cztv01 #cztv07 #Original #Endrick pic.twitter.com/xEuHalRAOA
Après avoir reçu une bonne pas de Danilo Santos, l’ancien joueur de l’OL a contrôlé le ballon dos au but avant de glisser le ballon du talon entre ses jambes. Il a laissé Danilo et Marquinhos sur place avant de lober Léo Nannetti, qui n’est pas sélectionné mais participe aux entraînements. Carlo Ancelotti a apprécié le spectacle.
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