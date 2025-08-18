La sortie assassine de Roy Keane sur Ruben Amorim et Manchester United

Battu 1-0 ce dimanche par Arsenal lors de la 1re journée de Premier League, Manchester United a démarré l’exercice par une défaite à domicile. Un résultat décevant à pondérer par la prestation encourageante des Red Devils. Cependant cela n’a pas suffi aux yeux de Roy Keane. L’ancienne gloire des Red Devils a dégoupillé sur le plateau de Sky Sports.

La suite après cette publicité

«J’entends encore des gens dire qu’ils sont fiers de leur performance, alors qu’ils ont perdu le match. À un moment donné, il faut marquer des buts pour gagner au football, pas juste bien jouer» a-t-il commencé. Il a ensuite sorti une statistique accablante contre le coach des Mancuniens : «Ruben Amorim a disputé 28 matches de Premier League et il n’a obtenu que 27 points.»