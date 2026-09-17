Monaco : Thiago Scuro annonce des départs en janvier

C’est un drôle de mercato estival qu’a vécu l’AS Monaco, où des joueurs programmés pour un départ (Folarin Balogun, Lamine Camara) sont finalement restés sur le Rocher, pour des raisons diverses et variées. Résultat, l’ASM est plutôt bien fournie, voire trop, à certains postes, et en carence sur d’autres. Ce qui n’est pas pour plaire au directeur sportif Thiago Scuro, qui a évoqué la suite sur les ondes de RMC.

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« Évidemment, on va voir des joueurs partir cet hiver. C’est important », a-t-il ainsi annoncé sans sourciller. « Si on a l’opportunité de donner un meilleur équilibre à l’équipe, on va le faire. On a beaucoup de joueurs au niveau offensif, mais je crois que l’on manque d’options à d’autres postes. Je ne suis pas très heureux de ce que l’on a fait cet été. Et maintenant, il faut des solutions de correction », a-t-il poursuivi. Le mercato hivernal promet donc d’être agité en Principauté.