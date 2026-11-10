Le RC Lens doit-il vraiment rappeler Pierre Sage ?

OUI

Le 22 mai, le RC Lens remportait la Coupe de France à l’issue d’une saison historique achevée à la 2e place de Ligue 1. Le 25 mai, Pierre Sage laissait planer le doute sur son avenir, ce qui a déclenché l’inquiétude des supporters lensois et la fureur de la direction. Qui n’a pas caché son mécontentement, et qui a finalement décidé de ne pas retenir un coach approché par des clubs de Premier League, le rêve d’une vie. L’aventure, courte d’un an, s’est donc terminée dans l’amertume, mais pas dans la rancoeur puisque la direction, incarnée par le trio Oughourlian-Parrot-Leca, est prête à rappeler le technicien âgé de 47 ans. Et c’est là le premier argument positif dans cette histoire, l’état-major se sent capable de travailler à nouveau avec Pierre Sage dans une relation de confiance.

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Et la confiance, c’est ce qu’il faudra redonner à un groupe abattu par l’enchaînement des péripéties depuis le début de saison. Il s’est peut-être laissé aller à un excès d’optimisme, notamment lorsque certains joueurs ont considéré que Dino Toppmöller n’était pas forcément l’homme de la situation et s’en sont ouvert à leur direction. Ils se sont aussi peut-être trop dits qu’avec un Cahuzac proche d’eux, ils pourraient renverser la tendance d’une saison mal embarquée. Plus que jamais, ils ont besoin d’un homme aux valeurs simples et aux principes de jeu maîtrisés. Pierre Sage est clairement fait de ce bois, lui qui a exploité le matériel mis à disposition la saison passée pour réaliser une saison historique et des records de vente lors du mercato estival suivant.

De plus, Pierre Sage aura la volonté de vite rebondir après son échec cuisant à Crystal Palace, échec qui l’empêchera probablement de retourner un jour en Premier League. Il peut à la fois se relancer, se réconcilier avec un peuple lensois avec lequel il avait su nouer une complicité, restaurer son image légèrement dégradée et remettre le club sur les bons rails. La direction, elle, montrerait qu’elle est capable de mettre son ego de côté en rappelant l’homme qui l’a quittée il y a 5 mois.

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Le RC Lens doit-il rappeler Pierre Sage ? OUI : il n'y a que lui pour relancer un RC Lens moribond NON : son départ par la petite porte l'été dernier est trop frais Partage ta réponse Génération de l'image en cours

NON

Le coup de l’ex, cela marche rarement, même après plusieurs années de séparations, hormis quelques exceptions. Alors après seulement 5 mois de séparation… un retour de Pierre Sage à Lens, c’est un deal perdant-perdant. Un Lens perdant, au fond du trou moralement, en vient à se dire que l’homme idéal pour se relancer est l’entraîneur de la lanterne rouge de Premier League qui l’avait magistralement planté à l’issue de la plus belle saison de son histoire. Il faut être sacrément désespéré pour en arriver là.

Et pourtant, pris dans le tourbillon d’un enchaînement de mauvaises décisions depuis l’été dernier, l’état-major lensois n’a peut-être plus la lucidité nécessaire pour arrêter le massacre tant qu’il est encore temps. Si le club artésien a plongé dans les abîmes avec l’humiliation subie face à Côme, il est 11e de Ligue 1, à seulement 4 points de la 5e place. Une série de résultats positifs le remettrait facilement dans la course à l’Europe. Pour cela, il faudrait un manager capable d’interrompre la petite musique d’un groupe qui s’est peut-être vu un peu trop beau, et à qui il manque désormais clairement d’unité sur le terrain.

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Ce qui desservirait Pierre Sage, c’est finalement de déjà connaître le groupe. C’était le cas de Yannick Cahuzac, et au lieu de remettre tout le monde dans le bon sens, cela n’a fait qu’accentuer les mauvais résultats et les attitudes dérangeantes sur le terrain. Lens a besoin de nouveauté, d’un coach capable de remettre les joueurs sur un pied d’égalité. Difficile de penser que Sage n’aurait pas un sentiment de culpabilité en revenant à Lens de la sorte. Aurait-il vraiment l’esprit et les mains libres pour repartir d’une feuille blanche ? Non, le coup de l’ex, cela marche rarement…