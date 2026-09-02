Julian Alvarez a refusé une proposition de dernière minute, un joueur finit en larmes après la fin du mercato

Arsenal a essayé une dernière fois

En Espagne, on peut dire que cet été a été marqué par d’incessantes rumeurs de transfert autour de Julián Álvarez. Mais comme le titre AS, « Se queda », il reste finalement à l’Atlético de Madrid, à la clôture du mercato. Malgré l’intérêt prononcé du FC Barcelone et une offre de dernière minute formulée par Arsenal, l’attaquant argentin a lui-même communiqué à Mateu Alemany sa décision de continuer chez les Colchoneros. Cette issue met fin à des mois de tensions et de déclarations tranchées du PDG Miguel Ángel Gil Marín, qui a constamment refusé de vendre son joueur. Sanctionné par des sifflets du Metropolitano et fragilisé par un bras de fer manqué, Álvarez doit désormais regagner la confiance des supporters et de Diego Simeone sur le terrain. Le champion du monde réintègre ainsi le groupe avec l’objectif prioritaire de reconquérir sa place et d’inverser la dynamique sur la pelouse.

La suite après cette publicité

Le triste destin de Pablo Garcia

Toujours en Espagne, c’était la folie lors de ce dernier jour, riche de 25 signatures dans le sprint final. Marc Casadó et José María Giménez ont été prêtés au Deportivo La Corogne, Youssouf Fofana rejoint Séville et Dani Ceballos s’engage librement en faveur du Betis Séville. Ce retour tardif de Dani Ceballos dans son club formateur a immédiatement fait une victime collatérale au sein de l’effectif andalou. Pour libérer de la masse salariale et faire de la place dans l’effectif, le club a dû se résoudre à transférer en urgence son jeune espoir Pablo García vers le Racing Santander. Un départ sacrifié dans la précipitation du dernier jour de mercato, directement provoqué par la signature nocturne de l’ancien Madrilène. On a vu le joueur en larmes dans sa voiture, à côté de sa mère, applaudi par les supporters. Il a donné 15 ans de sa vie au club.

Le PSG est passé à côté d’une cible

De son côté, le Paris Saint-Germain a bouclé son mercato sans réussir à dénicher son ultime renfort lors du dernier jour du marché. Malgré les départs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye qui ont alimenté une réflexion pour densifier l’attaque, la direction parisienne n’a pas voulu surpayer et visait en réalité un défenseur central droitier. Mais le rendez-vous est pris pour janvier. Paris conclut ainsi un été inédit sous l’ère QSI avec une balance financière largement positive : près de 335 M€ de ventes contre 152 M€ d’achats, marqués notamment par le départ de Renato Sanches dont le contrat a été résilié. Ce marché illustre un changement de cap stratégique, mettant fin à l’image du « Prison Saint-Germain » en laissant partir les joueurs désireux de quitter le club et en ciblant désormais quasi exclusivement des jeunes de 16 à 25 ans.