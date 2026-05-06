Real Madrid : énorme altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde

Le nouvel épisode de la sitcom Real Madrid est sorti, et il concerne Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Comme le révèle Marca ce mercredi, la crise madrilène a accouché d’un nouvel incident lors de la séance d’entraînement du jour. À en croire le journal espagnol, le Français et l’Uruguayen auraient été proches d’en venir aux mains devant leurs coéquipiers.

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Marca écrit que tout a commencé par «une action de jeu, en l’occurrence une faute qui a déclenché l’un des échanges les plus houleux jamais vus à Valdebebas». Les deux joueurs se seraient confrontés physiquement, se seraient bousculés, et auraient eu une violente altercation qui se serait même étirée jusqu’aux vestiaires madrilènes. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre au club, écrit le journal.

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Au moins six joueurs ne veulent plus parler à Arbeloa

Aujourd’hui, le Real Madrid traverse la période la plus difficile de sa saison sur le terrain. Le club merengue va terminer sa saison sans le moindre trophée, et pourrait même voir le Barça triompher en Liga au Bernabeu ce week-end. L’actualité n’est pas plus enthousiasmante dans le vestiaire, puisque la presse espagnole révélait cette semaine que Rüdiger avait giflé Alvaro Carreras lors d’un entraînement, après un différend lié à son attitude.

En plus des polémiques récentes, plusieurs joueurs seraient de plus en plus isolés dans le vestiaire. Ceballos ne voudrait plus parler à Alvaro Arbeloa, tandis que l’escapade italienne de Kylian Mbappé l’aurait éloigné de certains joueurs du groupe madrilène. D’après Marca, certains joueurs se parleraient à peine, et pas moins de six refuseraient d’adresser la parole au coach. Le contexte est explosif à quatre jours du Classico.