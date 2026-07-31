Coupe du Monde 2030, Infantino : « ce sera la meilleure parce qu’elle se déroulera au Maroc »

À l’occasion de la célébration de la Fête du Trône au Maroc, ce jeudi, Gianni Infantino en a profité pour évoquer la prochaine édition de la Coupe du Monde, qui se déroulera en partie sur le sol marocain. Le patron de la FIFA, qui a qualifié sa présence à cette cérémonie de « véritable honneur et de grand plaisir », n’a pas hésité à affirmer que l’édition 2030 du Mondial « sera sans aucun doute la plus grande de l’histoire ». « Ce sera la meilleure parce qu’elle se déroulera dans le plus beau des beaux pays, le Maroc », a assuré le dirigeant suisso-italien dans des propos relayés par le média espagnol COPE.

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Infantino a également eu des propos élogieux envers le peuple marocain : « les Marocains sont des passionnés de football qui aiment soutenir leur équipe nationale avec joie et enthousiasme. » Co-organisateur de la Coupe du Monde dans quatre ans avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc met tout en œuvre pour notamment accueillir la finale de cette 24e édition. En effet, le pays du roi Mohamed VI espère que son futur Stade Hassan II - dont la capacité devrait être de 115 000 places - obtiendra l’obtention de cette finale.