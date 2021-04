FC Barcelone : ce qu'a proposé Joan Laporta à Lionel Messi pour sa prolongation

La suite après cette publicité

Fraîchement élu président du FC Barcelone le 7 mars dernier, Joan Laporta a du pain sur la planche et il y a bien sûr un dossier plus chaud que les autres : l'avenir de Lionel Messi. Star du club catalan depuis des années, l'attaquant argentin arrive en fin de contrat en juin, et les spéculations autour de son avenir sont nombreuses. Partira, partira pas ? Les questions sont nombreuses, mais le boss blaugrana a rapidement été clair en indiquant que conserver le numéro 10 était sa priorité. Néanmoins, le temps passe et le mois de juin se rapproche.

Le FC Barcelone ne compte en effet pas se précipiter dans ce dossier, puisque Joan Laporta attendait avant tout d'en savoir plus sur la situation économique du club espagnol pour ensuite faire sa proposition à l'international argentin (142 sélections, 71 buts). Et un peu plus d'un mois après son élection, le dirigeant de 58 ans est passé à l'action en formulant une offre de prolongation à Lionel Messi.

Un salaire évolutif pour Lionel Messi

D'après les informations de la radio locale RAC1, le joueur passé par les Newell's Old Boys dans sa jeunesse a en effet reçu l'offre de Joan Laporta, qui compte plusieurs particularités. Premièrement, Lionel Messi toucherait un salaire inférieur à celui qu'il touche actuellement, mais avec une évolution possible très rapidement en fonction de la situation économique. Mais ce n'est pas tout.

La radio espagnole ajoute qu'après sa carrière de joueur, Joan Laporta souhaite garder Lionel Messi au sein du club et un rôle d'ambassadeur lui a été proposé dans cette prolongation, histoire de rester dans l'institution Barça après avoir raccroché les crampons. Un plan bien précis même si aucune durée de prolongation n'a été dévoilée pour le moment. Mais le président du FCB a tranché. Reste désormais à connaître la réponse de Lionel Messi, que tout le monde attend.