LOSC : Zeki Çelik a donné son numéro de maillot à Burak Yilmaz

Le LOSC tient un nouvel attaquant en la personne de Burak Yilmaz. Le joueur de 35 ans vient garnir les rangs du club français après y avoir signé un contrat de deux ans. Présent en conférence de presse ce samedi, le Turc a dévoilé son numéro de maillot. Il a choisi le 17, celui que Zeki Çelik porte à Lille depuis son arrivée il y a deux ans. C'est le latéral droit qui a même proposé à son compatriote de lui donner, lequel a accepté bien volontiers.

«Je remercie Zeki devant tout le monde. Je suis aussi son capitaine en équipe nationale. Je suis sûr qu’en France c’est pareil, en Turquie, le respect à l’aîné est important et il a dit : "grand frère, ne t’inquiète pas, le numéro 17 est à toi". Je lui ai dit : "tu es vraiment sur d'avoir l’esprit libre en me donnant le numéro ?" je lui ai dit de ne pas s’inquiéter et que je pouvais prendre un autre numéro mais il me l’a donné de bon cœur.» Voilà un geste que n'est pas prêt d'oublier la nouvelle recrue du LOSC.