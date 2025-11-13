Le fils de Robinho est courtisé en Liga !

Robinho Jr, le fils de Robinho, est en pleine ascension avec Santos, et il a même récemment été approché par l’Espanyol, 6e de Liga, qui cherche à évaluer les conditions financières d’un éventuel transfert avant de formaliser une offre d’après Globo. À 17 ans, le jeune crack, représenté à la fois par sa mère et un agent, est sous contrat avec le club brésilien jusqu’en avril 2027 et est considéré comme une véritable pépite, avec le potentiel pour devenir un titulaire régulier en équipe première.

Le joueur a participé aux 3 derniers matchs du Santos, comme titulaire ou remplaçant, et s’affirme comme une option offensive majeure grâce à sa vitesse sur les ailes. Pour l’instant, son entourage souhaite qu’il termine la saison en aidant le club à éviter la relégation avant de réfléchir à son avenir. Pour le moment, le club brésilien préfère conserver Robinho Jr, qu’il voit comme un futur leader sur le terrain et auprès des supporters. Pour rappel, son père, Robinho, est actuellement en prison.