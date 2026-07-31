Ça sent mauvais pour les Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux vivent une journée qui sera décisive pour leur avenir. Toujours engagé dans un recours devant le CNOSF après son exclusion des compétitions nationales par la DNCG, le club attend désormais que Sparta Capital apporte les garanties financières nécessaires à son projet de reprise à savoir les 10 millions d’euros. Selon Sud Ouest, alors que le tour de table semblait quasiment bouclé jeudi matin, les discussions se sont enlisées au fil de la journée. En cause notamment : des désaccords autour de la future gouvernance du club, qui ont retardé la finalisation du dossier.

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L’incertitude reste donc totale. Sparta Capital doit désormais prouver que les 10 millions d’euros indispensables au lancement de son projet sont bien sécurisés. Et cela ne semble pas être le cas pour le moment. Sans ces garanties, les chances de voir le CNOSF donner un avis favorable s’éteignent quasiment. Toujours selon Sud Ouest, le spectre d’une liquidation judiciaire se fait de plus en plus pressant.