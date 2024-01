RC Lens - PSG : les compositions probables

C’est une des meilleures affiches que notre belle Ligue 1 peut nous offrir. Le champion de France se déplace sur la pelouse de celui qui fut son dauphin la saison dernière, même s’il est vrai que cette saison, Lens est un peu en-dessous. Le choc de cette 18e journée, avec deux équipes qui arrivent donc sur des dynamiques un peu différentes. Les Sang-et-Or sortent par exemple d’une élimination en Coupe de France face à Lille, alors qu’ils avaient également perdu face à Nice en Ligue 1 avant les fêtes de fin d’année.

La suite après cette publicité

Le facteur terrain pourrait en revanche être décisif, puisque les hommes de Franck Haise ont remporté leurs quatre derniers matchs de championnat à la maison, et n’ont perdu qu’un seul de leurs huit matchs à Bollaert. Face à un public très chaud, les Parisiens peuvent donc trembler, même s’il faut signaler que l’écurie entraînée par Luis Enrique est invaincue en déplacement. La dernière rencontre entre les deux formations en août dernier s’était conclue sur une victoire 3-1 pour le PSG, même s’il faut signaler que la saison dernière, le RC Lens l’avait emporté à la maison (3-1).

À lire

Le tacle glissé de l’eurodéputée Manon Aubry sur le PSG

Quelques absences, mais du beau monde

Franck Haise, qui assistera au choc depuis les tribunes suite à son expulsion en Coupe de France, doit composer avec quelques absences de taille à cause des blessures et de la Coupe d’Afrique des Nations. Samba sera lui bien présent dans les cages, avec un trio composé de Medina, Danso et Gradit pour le protéger. Sur les flancs, place à Frankowski et Sotoca, avec Diouf et El-Aynaoui dans l’entrejeu. Devant, Pereira da Costa et Thomasson évolueront en soutien d’Elye Wahi.

La suite après cette publicité

Côté parisien, quelques absences aussi, à l’image d’Hakimi (CAN) et de Lee (Coupe d’Asie), en plus de Skriniar, Kimpembe et Mendes. Donnarumma sera dans les cages, avec Danilo et Marquinhos devant lui. Carlos Soler devrait être aligné en tant que latéral droit, et Hernandez sera son pendant à gauche. Au milieu, Luis Enrique devrait miser sur un trio composé d’Ugarte, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Devant, on aura ce trio désormais habituel Barcola-Mbappé-Dembélé.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 90€ offerts et 10€ sans dépôt avec le code FM10 pour parier sur la rencontre Lens-PSG.