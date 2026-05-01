Un nouveau défenseur proposé au Barça

Et si la boucle n’était finalement jamais bouclée ? Au FC Barcelone, une seule priorité est dans les esprits, et celle-ci fait encore couler beaucoup d’encre : renforcer l’axe gauche de la défense pour la saison prochaine. Hansi Flick estime qu’un défenseur central gaucher et expérimenté est indispensable, et cet été, la piste principale menait à l’Italien Alessandro Bastoni. Si des négociations ont été dévoilées, Julián Álvarez est aussi la transaction qui se fait attendre. À ce jour, les Catalans n’arrivent plus à patienter et étudient donc des alternatives plus abordables.

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D’après les informations de Mundo Deportivo, Natan, le défenseur du Real Betis Balompié serait sur les tablettes des dirigeants azulgranas. Malgré son jeune âge (25 ans), le Brésilien s’est imposé comme un titulaire indiscutable après son transfert en provenance de Naples et pourrait être vendu cet été, avec un prix estimé autour de 30 M€. Solide physiquement, assez à l’aise dans la relance et surtout gaucher, il représente un profil complet pour le Barça. Celui-ci a déjà joué plus de 2 500 minutes en Liga cette saison et la Premier League se l’arrache. Reste à savoir si l’arrière-garde veut vivre un été loin de l’Espagne.