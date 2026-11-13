Instabilité, racisme, rejet : la terrible descente aux enfers de la sélection de Serbie

La situation de la Serbie ressemble souvent à un éternel gâchis. Alors que la Yougoslavie a été un outsider dans de nombreux tournois, la dislocation du pays et l’émergence de nouvelles nations ont rebattu les cartes. La Croatie est celle qui s’en est le mieux sorti avec une finale de Coupe du Monde en 2018 et deux troisièmes places en 1998 et 2022. La Bosnie-Herzégovine, qui a été 1/16e de finaliste de la dernière Coupe du Monde et la Slovénie, qui a atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2024, ont également eu de bons moments. Pour la Serbie, qui est pourtant le pays le plus grand et le plus peuplé de l’ancienne Yougoslavie, c’est bien différent.

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Pourtant, le talent est bien présent puisqu’on recense des joueurs comme Nemanja Vidić, Dejan Stanković, Branislav Ivanović, Aleksandar Kolarov, Dušan Tadić ou encore Aleksandar Mitrović. Cependant, le bilan est très décevant avec trois participations sur les cinq dernières Coupes du Monde (absence en 2026) et sur un seul des cinq derniers Championnats d’Europe (en 2024). Plus souvent habituée aux déceptions, la Serbie avait loupé le Mondial 2026 en terminant troisième de son groupe de qualification derrière l’Angleterre et la modeste Albanie. Un statut loin d’être respecté pour une équipe qui traverse l’une des plus grosses crises de son histoire.

Une crise sans précédent

Figurant en Ligue A de la Ligue des Nations, la Serbie a débuté par 4 défaites en 4 matches contre la Grèce (2-1), les Pays-Bas (2-1 et 2-1) et l’Allemagne (2-0). L’été dernier alors que 48 équipes allaient participer à la Coupe du Monde, la Serbie avait été humiliée par le Cap-Vert (3-0) et le Mexique (5-1). Il faut remonter au 31 mars 2026 et un succès 2-1 contre l’Arabie saoudite pour trouver la trace d’une victoire serbe, la seule en 2026. Défiant, l’Allemagne ce vendredi, le sélectionneur des Aigles Blancs espère une réaction, mais il n’est clairement pas rassuré sur l’état de son équipe.

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«Je suis impliqué dans le football depuis très longtemps et je sais parfaitement que l’incertitude et le manque de stabilité peuvent déstabiliser toute la structure. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes en pleine préparation. Annoncer les qualifications dans cette perspective est prématuré. Commençons par clore ce cycle de la Ligue des Nations et voyons où cela nous mènera», a confié le sélectionneur Veljko Paunović avant le match. Il faut dire que les résultats n’aident pas à avoir de la confiance et permet de douter, à moins de deux ans d’un Euro 2028 où il faudra batailler durement pour se qualifier, mais il n’y a pas que ça.

La Fédération est bloquée, Vlahovic sèche la sélection

Les instances sont à l’arrêt, ce qui entraîne une crise institutionnelle sans précédent. L’assemblée de la Fédération serbe de football a terminé son mandat et aucun candidat ne s’est présenté pour la prochaine élection prévue le samedi 14 novembre. La FIFA et l’UEFA se sont même rendus à Belgrade pour faire bouger les choses, mais si rien ne change, il faudra attendre le printemps prochain. Une situation difficile pour travailler dans de bonnes conditions pour les Plavi. Ces derniers reçoivent l’Allemagne ce vendredi sans leur public suite à des actes racistes commis par des supporters en septembre dernier lors des matches contre la Grèce et les Pays-Bas.

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Des instances qui ne suivent pas, une cassure avec les supporters, et certains joueurs qui sont en rupture avec la sélection. Désormais à Besiktas, Dušan Vlahović ne va pas vivre ce rassemblement avec la Serbie pour des raisons personnelles. Le buteur de 26 ans n’a pas joué avec les Aigles Blancs depuis novembre 2025 et son engagement avec l’équipe national est questionné. Même chose pour Andrija Maksimović. Habituellement appelé avec les A, il a refusé de jouer avec l’équipe U21.

«Je pense qu’il doit jouer pour l’équipe nationale des moins de 21 ans, mais il n’est pas sur la liste, car nous n’avons pas constaté sa volonté de jouer pour les équipes de jeunes. On ne peut pas supplier qui que ce soit», a révélé Veljko Paunović. Avec des joueurs qui se détachent de l’équipe, la Serbie n’arrive pas à trouver d’harmonie, d’autant que certains cadres sont très vieillissants comme Dušan Tadić (37 ans), Filip Kostić (34 ans), Aleksandar Mitrović (32 ans) ou encore Sergej Milinković-Savić (31 ans). Différents facteurs qui nous donnent un sacré capharnaüm au sein de cette sélection serbe.