West Ham : les premiers mots de Saïd Benrahma

Le mercato entre les clubs anglais a pris fin ce vendredi soir et West Ham en a profité pour mettre la main sur Saïd Benrahma, le milieu de terrain algérien qui appartient à Brentford. Le joueur âgé de 25 ans a été prêté avec option d'achat pour la saison 2020-2021. Et dans le communiqué des Hammers, ce dernier a fait part de sa satisfaction : «je suis très, très heureux de faire partie de cette équipe. West Ham est un club historique, qui est en Premier League depuis très longtemps. Il comptait et compte encore de bons joueurs. C'est un club très important en Angleterre.»

Le Fennec (5 sélections) a enchaîné : «j'ai parlé au manager, donc je sais exactement ce qu'il attend de moi. Je vais essayer de répondre à ses attentes sur le terrain parce qu'il m'a fait confiance et j'espère pouvoir lui rendre la pareille sur le terrain. J'aime cette perspective (de jouer en Premier League) ! Je joue au football pour m'amuser avant tout, mais c'est toujours agréable de savoir que l'on rejoint la ligue la plus regardée au monde, alors j'ai vraiment hâte de montrer ce dont je suis capable.» Il ne reste plus qu'à briller.