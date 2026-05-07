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Exclu FM Ligue 1

OM : fin de la mise au vert ce vendredi

Par Santi Aouna - Josué Cassé
Habib Beye sur le banc de l'OM @Maxppp

En crise de résultat, l’OM a décidé une mise au vert prolongée pour les joueurs phocéens. Ces dernières heures, différentes informations affirmaient que celle-ci allait durer la semaine entière.

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Santi Aouna
🚨🔵⚪️ #Ligue1 |

❗️Fin de la mise au vert demain soir du côté de l’OM.
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Pour autant et selon nos dernières informations, elle s’arrêtera ce vendredi soir. Pour rappel, l’OM, septième de Ligue 1, défiera Le Havre et Rennes lors des deux dernières journées.

Pub. le - MAJ le
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