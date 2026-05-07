Ligue 1
OM : fin de la mise au vert ce vendredi
@Maxppp
En crise de résultat, l’OM a décidé une mise au vert prolongée pour les joueurs phocéens. Ces dernières heures, différentes informations affirmaient que celle-ci allait durer la semaine entière.
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Santi Aouna @Santi_J_FM – 22:02 Voir sur X
Pour autant et selon nos dernières informations, elle s’arrêtera ce vendredi soir. Pour rappel, l’OM, septième de Ligue 1, défiera Le Havre et Rennes lors des deux dernières journées.
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