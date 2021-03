Espagne : du public au stade pour les 2 finales de Copa del Rey

Le mois d'avril sera pour le moins passionnant de l'autre côté des Pyrénées. Effectivement, les deux finales de Copa del Rey - celle de la saison précédente qui avait été reportée et celle de cette année - se joueront le 4 et 17 avril prochains. Et comme explique la Cadena SER, il devrait bien y avoir du monde au stade.

Les deux finales, qui opposeront l'Athletic à la Real Sociedad puis l'Athletic au FC Barcelone, se joueront dans un Stade de la Cartuja (Séville) plein à 20-25% de sa capacité selon le média. Les supporters des équipes impliquées habitant au Pays-Basque et en Catalogne ne pourront cependant pas se déplacer et les places seront uniquement en vente pour les personnes habitant en Andalousie. Mais c'est déjà un premier pas encourageant pour le retour du public dans les enceintes, alors que les fans devraient pouvoir revenir en Liga à la fin du mois d'avril à en croire les propos de Javier Tebas !