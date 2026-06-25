CdM 2026, EdF : Clarence Seedorf vole au secours de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026. Avec 4 réalisations en 2 matchs, contre le Sénégal et l’Irak, l’attaquant de l’équipe de France a démontré au monde entier que sa saison blanche au Real Madrid pouvait vite être oublié… ou presque. Car certains individus cherchent toujours le petit détail pour déstabiliser le Madrilène, notamment en critiquant ses replis défensifs. Clarence Seedorf, ancien milieu de terrain des Pays-Bas, n’est pas de cet avis. D’après lui, ce n’est pas forcément le job de Mbappé.

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« Mbappé ? Je suis admiratif de ses performances. En termes de buts, c’est incroyable. Je ne comprends pas tout ce buzz autour du fait que Mbappé ne défende pas » a-t-il lâché dans le podcast de Rio Ferdinand, avant qu’il poursuive sur d’autres cas. « Rooney 󠁧󠁢󠁥󠁮avait un travail défensif exceptionnel, c’était formidable de l’avoir. Peut-être que Cristiano (Ronaldo) ne défendait pas autant. Mais qui s’en soucie ? Le gars marque 40 buts par saison. Je vais courir pour lui et je ferai le travail supplémentaire. C’était notre mentalité ».