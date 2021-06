Copa América : le Brésil tenu en échec par l'Équateur, le Pérou élimine le Venezuela

Assuré de terminer à la première place de son groupe B, le Brésil accueillait l'Équateur à Goiania sans réelle pression. Tite en profitait pour faire une revue d'effectif, laissant notamment sur le banc Neymar, Thiago Silva ou encore Casemiro pour donner du temps de jeu à Lucas Paqueta, Gabriel Barbosa ou Douglas Luiz. La Seleção concédait la première occasion de la partie, sur une inspiration d'Enner Valencia.

L'attaquant équatorien tentait un lob de loin, mais le cuir passait juste au-dessus des cages d'Alisson (11e). Les Auriverdes réagissaient ensuite. Lucas Paqueta envoyait une frappe bien captée par Hernan Ismael Galindez (13e). Quelques instants plus tard, Gabigol, bien lancé par Paqueta, se montrait lui aussi dangereux (19e). Le Lyonnais Paqueta, décidément très actif en première période, envoyait un tir de peu à côté (27e). À force de pousser, les hommes de Tite allaient finir par trouver la faille.

Paqueta actif, Militão buteur

Sur un coup franc botté par Everton, Éder Militão s'élevait plus haut que tout le monde et catapultait de la tête le ballon dans la lucarne équatorienne (1-0, 36e). Au retour des vestiaires, Valencia sonnait la révolte. Sur un corner mal renvoyé par la défense brésilienne, il déviait pour Angel Mena, dont la frappe croisée ne laissait aucune chance à Alisson (1-1, 53e). Ce même Mena faisait passer un dernier frisson dans l'arrière-garde auriverde, décochant un coup franc qui rasait la barre du portier de Liverpool (79e).

Score final (1-1) et première place du groupe assurée pour le Brésil, avec 10 points. L'Équateur, 3 points, composte aussi son billet grâce à ce point car, dans le même temps, le Pérou a battu le Venezuela (1-0), bien aidé par les arrêts de Pedro Gallese (13e, 17e, 90e + 4) et le but de renard des surfaces d'André Carrillo (48e). Les protégés de Ricardo Gareca, 7 points, verront eux aussi les quarts, tout comme la Colombie, 4 points. Le Venezuela, 2 points, est éliminé.