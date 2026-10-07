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Le Bénin déçu de l’après match contre l’Argentine

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lionel Messi (Argentine) contre le Bénin @Maxppp
Argentine 3-0 Bénin

Dans la nuit de mardi à mercredi, Lionel Messi a disputé son dernier match avec l’Argentine contre le Bénin. Une rencontre où l’Albiceleste s’est imposée 3-0 dans un scénario rempli d’émotions. Si les Argentins ont salué la dernière sortie de leur légende, les Béninois ont essayé d’échanger des maillots et de partager un moment avec les Argentins, mais sans succès. C’est ce qu’a déclaré le sélectionneur Gernot Rohr dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

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«Ah c’était trop dur. On a essayé. Le seul point noir, c’est que les Argentins ne nous ont rien donné. Pas une photo de Messi, pas un maillot. Ils ne nous ont même pas laissé entrer dans le couloir, même pas dans le vestiaire, la sécurité refusait tout le monde. Il y a des joueurs qui sont venus pour échanger leurs maillots, on savait que ça allait être difficile. On a tout essayé, mais on n’a rien eu. On a offert un bouquet de fleurs aux couleurs du Bénin, jaune, rouge et vert, mais ça n’a pas marché. En revanche, j’ai donné mon maillot de 2018 de Messi à Scaloni qui me l’a fait signer et me l’a rendu, mais c’est tout», a-t-il expliqué.

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