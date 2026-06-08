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Ligue 1

Le PSG veut plus d’argent pour Randal Kolo Muani

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Cet été, Randal Kolo Muani (27 ans) va de nouveau quitter le PSG. Cette fois-ci, toutes les parties espèrent que ce sera de façon définitive. Malgré des intérêts de Galatasaray et de Fenerbahçe, le Français se rapproche d’un retour à la Juventus, où il a déjà été prêté.

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Toutefois, il reste encore du chemin à faire avant de s’entendre. Tuttosport assure que le PSG souhaite obtenir 35 M€ ainsi que des bonus pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028. La Gazzetta dello Sport évoque une somme de 40 M€ et ajoute que le PSG n’est pas pressé de le vendre. C’est plus qu’annoncé au départ puisqu’on parlait récemment d’un montant compris entre 25 et 30 M€. La Vieille Dame va devoir passer à la caisse ou se montrer convaincante pour faire baisser le prix de RKM. Un joueur qui est déterminé à rejoindre le Piémont cet été.

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