Vidéo : et maintenant, Edinson Cavani tond des moutons !

Edinson Cavani ne vivrait-il pas, durant cette période sans football, sa meilleure vie ? L'attaquant du Paris Saint-Germain est retourné chez lui, en Uruguay, afin d'y passer le confinement et désormais les jours sans foot. Et il ne s'ennuie pas semble-t-il. En effet, on avait vu ce week-end El Matador en train de faucher des herbes hautes dans un champ. Et bien, aujourd'hui, on retrouve Cavani en train de tondre un mouton afin d'y récupérer la laine. On savait l'Uruguayen passionné de la nature. Il nous le confirme chaque jour avec ses vidéos où visiblement il adore jouer l’agriculteur ou, cette fois-ci, le berger.