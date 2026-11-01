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Ligue 1

PSG, DJ Snake : « ça fait 1 an que je fais le pressing à Nasser » pour Ibrahim Maza

Par Allan Brevi
1 min.

Alors que les rumeurs autour d’Ibrahim Maza et du Paris Saint-Germain continuent d’agiter les médias, le dossier a également fait réagir sur les réseaux sociaux. L’humoriste Malik Bentalha a ainsi publiquement réclamé la venue du jeune international algérien dans la capitale. Une prise de position qui a rapidement suscité une réponse de DJ Snake, lui aussi proche du club parisien et particulièrement investi.

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MALIK BENTALHA
Stp @PSG_inside ➡️ Ibrahim MAZA 💎🇩🇿
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En effet, en réponse au message de Malik Bentalha, le célèbre producteur français a lâché une déclaration pour le moins amusante : « ça fait un an que je fais le pressing à Nasser. » Cela témoigne de l’enthousiasme suscité par le profil du milieu offensif de 20 ans, alors que selon les informations de RMC Sport, le PSG ne prévoit pas de recruter Maza dès cet hiver. Malgré cet engouement, une arrivée en janvier ne serait donc pas à l’ordre du jour.

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