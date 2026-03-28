OM : Quinten Timber revient sur son transfert

Depuis plus de trois mois, le nouveau terrain de jeu de Quinten Timber s’appelle l’Orange Vélodrome. Le Néerlandais de 24 ans, qui avait été transféré de Feyenoord à l’Olympique de Marseille cet hiver pour environ 4,5 millions d’euros, est d’ailleurs revenu avec franchise sur son départ d’Eredivisie. Dans un entretien accordé au média néerlandais Voetbalprimeur, le milieu de terrain a tenu à clarifier cette transition avec émotion. « Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, je tiens à faire mes adieux au club et aux supporters. Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que de bons souvenirs », a-t-il souligné face au média.

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Puis, celui-ci à exprimer sa sensation au moment de prendre la porte de sortie, tout en évoquant son rebond vers la Canebière. « Pour moi, le sentiment dominant est simplement la gratitude pour le temps que j’ai pu vivre au Feyenoord, avec tout le monde, avec les personnes que j’ai rencontrées là-bas. Et aussi avec Robin van Persie (l’entraîneur). Je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie. Je suis croyant et cette épreuve m’a permis d’en tirer des leçons et de grandir. Pour mon développement personnel, en tant qu’être humain et en tant que joueur. Je suis fier d’être resté fidèle à moi-même à cette époque. J’avais besoin de ce fardeau, pour ainsi dire, pour tenter ma chance à l’étranger ». Après un message aussi profond, les supporters de l’actuel 3e du championnat auront certainement le sourire.