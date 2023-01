Manchester United - Manchester City : les compositions officielles

La 20e journée de Premier League promet d’être spectaculaire avec deux derbys dont celui entre Manchester United (4e, 35 points) et Manchester City (2e, 39 points) à Old Trafford aujourd’hui (match à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 13h30). L’enjeu est de taille puisque les Red Devils ont la possibilité de revenir à un point des Cityzens en cas de victoire. Avec quatre victoires consécutives, les hommes de Ten Hag sont en pleine confiance et auront une carte à jouer face à City, battu cette semaine en Carabao Cup par le dernier du championnat Southampton.

La suite après cette publicité

Pour ce derby, Erik Ten Hag a concocté un 4-2-3-1 avec Anthony Martial à la pointe de l’attaque. Le technicien a préféré Fred à Antony pour l’animation offensive aux côtés de Fernandes et Rashford. Pas de Martinez en défense centrale, remplacé par Luke Shaw. De son côté, Guardiola opte pour son classique 4-3-3 avec le retour de Mahrez dans le onze titulaire accompagné d’Haaland et Foden devant. Ake et Akanji auront la responsabilité de contenir les assauts mancuniens en l’absence de Stones et Dias.

À lire

Suivez la rencontre Manchester United-Manchester City en direct commenté

Les compositions officielles

Manchester United : De Gea – Malacia, Shaw, Varane, Wan-Bissaka – Casemiro, Fred – Fernandes (cap.), Eriksen, Rashford – Martial

Manchester City : Ederson – Walker, Ake, Akanji, Cancelo – De Bruyne (cap.), Rodri, Bernardo Silva – Mahrez, Haaland, Foden